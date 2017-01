Per chi ha perso il conto, siamo all’ottavo degli episodi. Ma c’è Star Wars e altro ancora fra quanto ruota attorno all’orbita del massimo oggetto di culto dell’immaginario cinematografico contemporaneo. Per capirci qualcosa, meglio districarsi nel prosaico. Di quel 2012, quando George Lucas, inventore ormai mitico dei primi tre episodi (i soli veramente significativi) della saga nata trentanove anni fa, decise di cedere i diritti alla Disney, non proprio soddisfatto della piega assunta dalla propria creatura. Quattro miliardi di dollari. Un capitale...



Leggi la recensione completa